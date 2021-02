Daniela Büchner: Alles nur Fake - Jetzt rückt sie mit der Sprache raus

Daniela platzt der Kragen

In ihrer Instagram-Story macht Danni ihrem Ärger nun Luft. Sie warnt ihre Fans vor den zahlreichen Fake-Accounts, die offenbar versuchen, ihre Follower an der Nase herumzuführen und ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. "Bitte, bitte fallt nicht auf diese Fake-Accounts rein. Nur mein Account mit dem blauen Haken - das bin ich. Alles andere sind irgendwelche Spinner, die zu viel Langeweile haben und sich da irgendwas einfallen lassen. Also, bitte lasst euch nicht irritieren. Wenn ich euch anschreibe, dann seht ihr diesen blauen Haken. Ansonsten ist alles andere Fake", feuert sie.

Es ist nicht das erste Mal, dass Betrüger versuchen, die Fans von Promis zu betrügen. Auch andere Stars mussten diese Erfahrung bereits machen...

Krasse Typveränderung! Daniela Büchner ist kaum wiederzuerkennen: