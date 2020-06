Daniela Büchner: Bitteres Drama! Sie ist komplett am Ende

Daniela ist wochenlang mit ihren fünf Kindern alleine zu Hause. Besonders die 3-jährigen Zwillinge zerren an ihren Nerven. "Sie sind klein. Sie haben den Alltag nicht. Ich stehe trotzdem jeden Morgen mit ihnen auf, ziehe sie an, frühstücke mit ihnen. Damit sie ein bisschen Normalität haben", erzählt Danni in der aktuellen Folge von "Goodbye Deutschland. "24 Stunden mit zwei Kleinkindern ist schon anstrengend.“