Daniela Büchner: Das machen ihre Kinder beruflich

Bei Instagram verrät die 42-Jährige nun, was genau ihre großen Kinder treiben. Jada geht mit ihren 16 Jahren in die 10. Klasse.

Volkan (18) macht aktuell eine Ausbildung zum Elektriker. Und Joelina? Die 21-Jährige baut sich laut Danni gerade was eigenes auf.

Nach der Schule ging Joelina als Au Pair nach Irland. Doch sie kam nach dem Tod von Jens Büchner wieder. Seit dem hilft sie ihrer Mutter in der Fanateria. Vor Kurzem allerdings erklärte sie, dass sie als Influencerin durchstarten will. Offenbar ist es genau das, was Danni mit "etwa eigenes aufbauen" meint. Mittlerweile hat sie über 30.000 Follower und macht fleißig Werbung auf ihrem Account.

Die Kids von Danni haben also auch abseits der Kameras alle Hände voll zu tun....

