Daniela Büchner: Die traurige Wahrheit über ihre Tochter Joelina

Joelina verrät die ganze Wahrheit

Mittlerweile hat Joelina einen Weg gefunden, sich wohlzufühlen. "Mir ist aufgefallen, dass ich erst letztes Jahr richtig angefangen habe, mich so zu lieben, wie ich bin und auch vor allem mich zu akzeptieren. Dabei weiß ich nicht, wieso ich es vorher nicht gemacht habe. Selbstliebe und Selbstbewusstsein stärkt einen so sehr und das habe ich einfach richtig doll gemerkt", erklärt sie. "Ich hoffe, dass viele von euch anfangen, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren. Ich bin so glücklich wie noch nie und möchte es nie mehr missen! Vorher habe ich mich irgendwie nie richtig akzeptiert und ständig hat mich was gestört. Heute denke ich: wieso?"