Danni Büchner: Tochter Joelina bald bei Love Island?

In dessen Podcast "Nachricht von Sam" sprach Joelina nun ganz offen mit dem einstige Prince Charming-Kandidaten Sam Dylan über ihr Liebesleben. Dabei gab sie unter anderem preis, dass ihre letzte Beziehung bereits einige Jahre zurück liegt. Ihren letzten Freund hat die Tochter von Daniela Büchner mit 15 Jahren gehabt. Wird es da nicht langsam mal wieder Zeit für eine neue Liebe? Das interessierte auch Sam Dylan und fragt die 22-Jährige: "Und so etwas wie Datingformate, könntest du dir das vorstellen?". Doch Joelina hat eine klare Antwort: "Ich mag kein Fake". In Dating-Shows würde es immer viele Teilnehmer geben, die es nicht ernst mit einem meinen.

Sam erwidert jedoch, dass er sich die Blondine gut in der Sendung "Love Island" vorstellen könnte - das sei mal etwas ganz anderes. Doch auch hier nimmt ihm die Tochter von Danni direkt den Wind aus den Segeln: