Daniela Büchner: Ihre Tochter verrät die bittere Wahrheit

Joelina packt aus

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Joelina den Wunsch hat, dass ihre Mutter sich ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Doch darauf hat die "Shopping Queen"-Schönheit keine Lust! "Nein, warum?", antwortet sie selbstbewusst. "Es ist ihr Job, so wie manche Mütter im Supermarkt arbeiten. Meine arbeitet halt in der Öffentlichkeit und somit verdient sie Geld für uns fünf."

Joelina weiß, dass der Job ihrer Mama manchmal auch richtig hart sein kann. "Aber Mallorca ist nicht günstig und ganz bestimmt nicht mit fünf Kindern und alleinerziehend", stellt sie klar und markiert ihre Mutter in dem Beitrag.

"Das Ersparte ist natürlich irgendwann weg", erklärte Daniela einst im Interview mit "RTL". Deshalb nimmt sie auch an TV-Formaten teil und macht Insta-Werbung. Denn nur so lässt sich die Familienkasse wieder richtig füllen...