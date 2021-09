Daniela Büchner: Dreier-Beichte! So hat ihr der Sex zu dritt gefallen

Pikante Dreier-Beichte

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, ob Daniela schon einmal einen Dreier hatte. "Ja. Sehr, sehr lange her. War nicht berauschend", verrät die 43-Jährige. Weitere Details will sie zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht verraten. Was für eine pikante Beichte!

Danni verrät außerdem, dass sie derzeit viele Männer kennenlernt. Bisher scheint sie dabei aber nicht viel Glück zu haben, denn eines ihrer letzten Dates hat sie ihrer eigenen Aussage nach sogar bitter bereut. Ob sie dabei auf Ex-Freund Ennesto Monté anspielt? Unklar! Für die Zukunft könnte sich der "Goodbye Deutschland"-Star sogar vorstellen, einen jüngeren Mann zu daten - allerdings nur, wenn er ein F**kboy ist! "Hab ich schon gemacht, war 'ne dumme Idee von mir", gesteht sie.

