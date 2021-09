Ennesto Monté: "Du bist so lächerlich" - Heftige Attacke gegen Daniela Büchner

Ennesto platzt der Kragen

Diesen Seitenhieb will Ennesto so nicht akzeptieren! "Also ganz ehrlich, die ständigen Sticheleien, warum muss man das machen? Und ich bekomme blöde Nachrichten und muss mich rechtfertigen, für frei erfundene Geschichten. Du bist so lächerlich, Frau Büchner", feuert er in seiner Instagram-Story. "Soll ich jetzt sagen, ich habe dir auch eine Tasche über 1000 Euro geschenkt? Keiner hat mich gezwungen, ich wollte es selber machen. Deswegen finde ich deine Vorwürfe so lächerlich."

Und er holt noch weiter aus: "Erzähl lieber, wie du wiederholt hast – Ennesto, ich flehe dich an, gib uns noch eine Chance. Warum erzählst du nicht so was, du ehrliche 5-fach-Mami. Ich will einfach dein wahres Gesicht nicht zeigen, weil die Leute dich noch mehr hassen. Das ist nicht meine Art. Aber lass mich einfach in Ruhe. Der letzte Mann vor mir ist schon in derselben Nacht geflohen. Nicht jeder hat so ein großes Herz wie ich, wenn du eine neue Chance verlangen wirst. Vergiss sowas nicht, wenn du dich das nächste Mal über mich beschweren willst."

Auweia...