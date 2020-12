Daniela Büchner: Ergreift Ennesto Monte jetzt die Flucht?

Eines wird sofort klar, wenn man Danni und ihren Ennesto zusammen sieht: Da treffen zwei Charaktere aufeinander!

Die beiden 43-Jährigen sind extrem dominant. Klar, dass es da auch mal kracht. Den großen Zoff gab es noch nicht, beide schweben noch auf Wolke Sieben. Doch trotzdem ziehen jetzt schon dunkle Wolken am Himmel auf!

Bei "Goodbye Deutschland" sprachen die beiden nun darüber, wie sie eigentlich zusammen gekommen sind. Es war Danni, die den Womanizer zuerst geküsst hat. Die beiden waren damals zusammen in Frankfurt Essen. "Er hat ja den Ruf als Frauenheld. Ich dachte, er wird mich gleich küssen, dann ist das aber nicht passiert. Und ich dachte mir: Dann mache ich das jetzt", so die Witwe.

Und dann wird es unangenehm! Denn im weiteren Gespräch ging es dann um die Fake-Vorwürfe, die um ihre Liebe gemacht werden. Die Auswanderin hat eine klare Meinung: "Du kannst ja auch einfach sagen, dass du in mich verliebt bist. Dann haben wir das Thema fix und fertig."

Doch da macht Ennesto plötzlich einen Rückzieher und fühlt sich sichtlich unwohl! "Das fällt mir schwer, so was zu sagen. (...) Wir genießen das einfach und schauen, was kommt", erklärt er. Drängt ihn Danni zu sehr in die Ecke? Ergreift er die Flucht, weil er sich jetzt schon zu eingeengt fühlt? Bleibt zu hoffen, dass die dunklen Wolken vorüberziehen und die beiden bald wieder happy sind...

Danni Büchner ist so schlank wie nie. Im VIDEO seht ihr die Bilder: