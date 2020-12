„Goodbye Deutschland“-Jubiläum: Was ist aus den Stars geworden?

Oksana Kolenitschenko und Daniel

Mit einer Stange Geld und zwei Kindern im Gepäck wollten sich Oksana Kolenitchenko und ihr Mann Daniel den "American Dream" erfüllen. Die Nobelclubbesitzer aus Berlin eröffneten in Los Angeles einen eigenen VIP-Club, doch Hollywood war anfangs eine Nummer zu groß! Umso schöner, dass "The Next Door Lounge" mittlerweile zu einem echten Promi-Hotspot in L.A. avanciert ist. Als Mama von zwei Töchtern balanciert Oksana heute zwischen Kindergarten und Tanzfläche - mit Erfolg!

Tommy Lotz und Noemi

Der deutsche Auswanderer Tommy Lotz sehnte sich nach einem besseren Leben, doch kaum angekommen in Amerika landete er in einem durch eine Hilfsunterkunft finanzierten Motel. Doch es gibt Hoffnung auf bessere Zeiten. Für seine ungarische Frau Noemi und sein Kind hat Tommy sein Leben in Los Angeles umgekrempelt. Mittlerweile hat der Auswanderer einen Job bei einem privaten Taxiunternehmen gefunden und legt fleißig Geld für die Zukunft zurück.

Andreas und Petra Lehmann

Ohne jegliche Englischkenntnisse oder Kochkünste eröffneten Matthias Lehmann und seine Frau Petra im Sunshine State Florida ihr eigenes Schnitzel House. Ein gewagtes Experiment, das eigentlich von vorneherein zum Scheitern verurteilt war! Umso überraschender, dass der Businessplan der Lehmanns am Ende aufging. 2018 folgte die älteste Tochter Katharina ihren Eltern nach Amerika, um ihnen bei ihren mutigen Expansionsplänen unter die Arme zu greifen. Doch nicht nur hinterm Herd, sondern auch in der Liebe läuft es seit dem Umzug wieder richtig gut. Ihre Silberhochzeit feierten Matthias und Petra Lehmann mit einer romantischen zweiten Trauungszeremonie am Strand von Fort Myers.