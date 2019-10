Daniela Büchner: Erschütternde News an Jens' 50. Geburtstag!

Eigentlich hätte Jens heute seinen 50. Geburtstag gefeiert. Doch vor einem Jahr starb der Kult-Auswanderer überraschend an Lungenkrebs. Doch auch heute ist bei Familie Büchner noch keine Ruhe eingekehrt...

So schlimm sind die Hass-Nachrichten an Daniela Büchner

Dass Witwe Daniela mit ihrer Trauer so an die Öffentlichkeit geht, ist vielen ein Dorn im Auge. Immer wieder wird die 41-Jährige angefeindet. Wie schlimm die Nachrichten sind, zeigt Daniela jetzt in ihrer -Story, Sie liest einen Brief vor, den sie erhalten hat. Sätze wie "Du bist einfach so primitiv. Sah man ja auch bei deiner Eröffnung" und "Du kriegst genau das, was du verdienst" stehen in dem langen Schreiben.

Daniela Büchner: Drama um Diego und Jenna!

"Normalerweise lege ich da keinen Wert drauf, aber ich dachte, dass ich das heute nochmal zeigen kann. Ich weiß auch nicht, warum man sich so viel Mühe macht, wenn man jemanden nicht mag", erzählt sie. Zu Herzen nehmen will sich Danni die bitterbösen Zeilen nicht. "Lieber Schreiber, du hast recht. Ich werde genau das bekommen, was ich verdiene. Glück und Ruhe!" Lässt sich nur hoffen, dass nach dieser Ansage die Anfeindungen endlich ein Ende nehmen...

