Daniela Büchner: Erschütternder Todesfall! Ihr Neffe stirbt im Alter von 20 Jahren

Daniela Büchner hat einen Trauerfall zu verkraften! Einer ihrer insgesamt fünf Neffen ist verstorben. BILD berichtet, dass der 20-Jährige am Sonntag gegen 17.45 Uhr noch aus ungeklärter Ursache mit seinem Opel Astra von einer Straße im Kreis Oldenburg abkam und gegen einen Baum prallte. Er wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, verstarb jedoch an seinen Verletzungen.

Gegenüber BILD meldet sich Daniela Büchner nun zum Tod des Sohnes ihrer Schwester zu Wort: "Wir stehen als Familie unter Schock. Natürlich bin ich in den nächsten Tagen bei meiner Schwester in Deutschland, um sie so gut es geht zu unterstützen. Das Wichtigste ist und bleibt die Familie, wir halten immer zusammen. Er war so jung."

Auch auf ihrer Instagram-Seite meldet sie sich bei ihren Followern. In der Story schreibt sie: "Ihr Lieben, ich bin für ein paar Tage raus. Ich melde mich!" Dazu postet sie eine Reihe von Trauer-Emojis, wie eine Kerze, betende Hände und eine Friedenstaube.

Daniela Büchner wird erneut mit dem viel zu frühen Tod eines Familienmitglieds konfrontiert. Im Jahr 2018 verstarb ihr Ehemann Jens Büchner im Alter von 49 Jahren an einer Krebserkrankung der Lunge.