Daniela Büchner: Familienzoff! Hinter der Kamera kracht es

"Ende 2023 tagte der Familienrat. Wir haben uns gesagt: Es passiert gerade so viel – Jada und Joelina haben ihre ersten eigenen Formate gedreht – es wäre eine eigene Show wert. Die Idee haben wir weitergesponnen", erzählt die 46-Jährige im Gespräch mit "Bild". "Das hat den richtigen Leuten an den entsprechenden Positionen gut gefallen und dann ging alles ganz schnell. RTLZWEI hat uns von Anfang an ein tolles Gefühl gegeben."

Besonders spannend: Danielas Zwillinge Jenna (8) und Diego (8) geben zum ersten Mal eigene Interviews. "Selbst Volkan, der sonst eher wenig vor der Kamera machen wollte, hatte richtig Lust", schwärmt die stolze Mama.

Doch die Dreharbeiten, die weitestgehend am Stück stattfanden, waren teilweise auch sehr anstrengend. "Wenn sich die Mädels einen Tag gefetzt haben, konnten wir direkt den ganzen Drehplan vom nächsten Tag hinschmeißen. Denn die versöhnen sich nicht, nur weil es heißt: ‚Hey wir müssen drehen‘", erzählt Daniela. Deshalb wurde auch nicht viel geplant. "Die Kamera hat uns einfach begleitet", sagt sie. "Mein Familienleben konnte noch nie so detailliert und nah erzählt werden. Für uns ist es eines der emotionalsten Projekte – man sieht, warum wer wie tickt oder zickt. Da knallt es mal, es wird laut oder es fließen Tränen. Der Zuschauer sitzt quasi mit uns am Frühstückstisch." Wie aufregend!