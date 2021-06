Daniela Büchner: Fieser Angriff! Bitter, was sie jetzt verkraften muss

Heftige Attacke gegen Daniela

In ihrer Instagram-Story teilt Danni nun eine Nachricht mit den Fans, die sie von einem User bekommen hat. Darin steht: "Hey. Du bist einer der ekelhaftesten Charaktere, die zurzeit auf RTL Sendezeit bekommen haben und das heißt schon was. Hoffentlich bist du in deinem Privatleben anders und ein bisschen reflektierter."

Das will die 43-Jährige sich so aber nicht gefallen lassen! "Und du scheinst deinen Anstand gegenüber Frauen verloren zu haben", antwortet sie prompt und schickt ihrem Hater ein virtuelles Küsschen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Daniela schamlos attackiert wird. Auch ihre Töchter bekommen private Nachrichten, die unter die Gürtellinie gehen. Besonders Joelina Karabas hat aber kein Problem damit, ihre Kritiker in die Schranken zu weisen. Die Büchner-Karabas-Famile lässt sich eben nichts gefallen!