Daniela Büchner: Eklat hinter der "Goodbye Deutschland"-Kamera!

Viele "Goodbye Deutschland"-Fans beschweren sich, dass Danni zu viel Sendezeit einnimmt. "Mit der Bücher hätte nicht sein müssen. Schade, schon kein Bock mehr zu gucken", schimpft beispielsweise ein User in den sozialen Netzwerken. Ein anderer ätzt: "Mit Auswandern hat die Frau Büchner nix zu tun. Auswanderer ziehen in ein fremdes Land, erlernen und sprechen die Landessprache und arbeiten in der neuen Heimat. Wenn ich dauernd nach Deutschland zum Arbeiten oder Feiern fliege, hat das nichts mehr mit Auswandern zu tun."