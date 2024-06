Daniela Büchner: Große Sorge! Jetzt schaltet sich sogar ihre Tochter ein

In den letzten Monaten hat Daniela Büchner (46) viel Gewicht verloren. Seit über 20 Kilogramm gepurzelt sind, ist die Reality-TV-Darstellerin kaum wiederzuerkennen. Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sie sich mittlerweile gerne in engen Klamotten und auch das ein oder andere Bikinifoto darf natürlich nicht fehlen. Doch leider kommen die Bilder bei den Fans nicht immer gut an. Viele machen sich Sorgen um den einstigen "Goodbye Deutschland"-Star. Und auch ihre Tochter Joelina Karabas (25) muss ehrlich zugeben, dass Mama es vielleicht ein bisschen zu weit getrieben hat ...