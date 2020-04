Daniela Büchner: Hammer-News! Ihre Fans sind begeistert!

Das gerne mal Fotos aus ihrem Leben via Social Media teilt, ist definitiv nichts Neues. Einer ihrer jüngsten Schnappschüsse sorgt nun jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit...

Daniela Büchner teilt Foto aus ihrer Jugend

Wie es scheint, hat Danni die letzten Tage ein wenig in alten Fotoalben gestöbert und einen Schnappschuss aus ihrer Jugend entdeckt, den sie ihren Fans nicht vorenthalten wollte. So postet die Power-Frau ein Bild von sich, auf dem sie blutjunge 18 Jahre alt ist. Dazu kommentiert Danni: "Damals mit 18 Jahren. Ach, diese Lampen! Noch bauchfrei. Der Delfin auf dem Bauch war damals schon da." Das so ein Foto von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Dannis Fans sind begeistert

Wie unter dem Foto von Danni deutlich wird, hat sie damit bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Typisch 90er dein Style", "Wie ! Dachte gerade echt sie hätte das gepostet dann sehe ich Danni Büchner! Geil! Was eine Ähnlichkeit!!" sowie "Du siehst da aus wie Britney Spears in jungen Jahren!!!" Mehr Fan-Begeisterung geht definitiv nicht! Ob uns Danni in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern aus ihrer Vergangenheit überraschen wird? Wir können gespannt sein...

