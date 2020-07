Daniela Büchner: Ihr Glück steht erneut auf der Kippe!

Wie Danni nun laut "OK!" berichtet haben soll, weiß sie noch nicht, ob sie von den Einnahmen der "Faneteria" diese Jahr leben kann: "Ich glaube schon, dass wir wieder aufmachen werden, aber nicht mit so einem finanziellen Erfolg wie vorher. Die Leute haben ja auch kein Geld für Urlaub. Die ‘Faneteria‘ lebt aber von deutschen Touristen! Für mehrere Monate reicht das Ersparte nicht aus." Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass Danni auch diese schwere Zeit meistern wird...