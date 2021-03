Daniela Büchner: Jetzt platzt ihrer Tochter endgültig der Kragen

Joelina platzt der Kragen

In ihrer Instagram-Story macht Joelina ihrem Ärger nun Luft. "Es ist ein No-Go, mir freche und böse Nachrichten über meine Mutter zu schreiben. Ihr kriegt vielleicht fünf Minuten aus unserem Alltag mit und es ist echt eine Frechheit, was sich einige erlauben! Für uns Kinder ist unsere Mama der wichtigste Mensch in diesem Leben und das wird auch immer so bleiben", stellt sie klar.

Und weiter: "Ich habe kein Problem damit, wenn ihr mich nicht mögt und erwarte es auch nicht. Aber ich erwarte Respekt und Anstand. Ich beleidige euch auch nicht und einige von euch übertreiben einfach. Wie würdet ihr es finden, wenn ich euch und eure Familie beleidige, obwohl ich euch nicht kenne?" Ihrer Meinung nach ist es bemerkenswert, dass ihre Mama nach all den Rückschlägen in ihrem Leben immer noch so stark ist und nicht aufgibt. Da können die restlichen Kinder von Danni sicherlich nur zustimmen!