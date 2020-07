Daniela Büchner: Jubel-News! Ihr Glück ist endlich zurück

Am Freitag war es endlich soweit! Die Faneteria öffnete wieder ihre Türen. "Wir wollten es einfach versuchen. Wir sind locker und lässig an die Sache rangegangen. Das macht uns auch aus, dass wir da nichts so unter diesem Druck stehen", erzählte Danni im Interview mit RTL. Zur Eröffnung kamen zahlreiche Fans, um die TV-Auswanderin zu unterstützen. Danni konnte ihr Glück kaum fassen. "Ich könnte die Welt umarmen. Ich bin einfach happy und stolz. Ich könnte sogar Tränchen vergießen, weil ich das so schön finde."