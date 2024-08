Daniela Büchner: "Keine gute Mutter" - Bittere Tränen im Dschungelcamp

"Alter, ich hab fünf Kinder geboren, was ist denn mit mir los? Ich bin ja eine Gebärmaschine", witzelt Daniela zunächst. Im Dschungeltelefon schlägt sie dann aber ernstere Töne an. "Ich glaube, es gab oft Momente, wo ich keine gute Mutter war oder ein gutes Vorbild. Aber ich versuche mein Bestes", gibt sie zu.

Manchmal kommen der Reality-TV-Teilnehmerin jedoch Zweifel, wenn sie durch die Arbeit so lange von ihren Kindern getrennt ist: "Es ist verrückt. Wir machen das für die Familie und sind so voller Elan und wollen das auch durchziehen und dann kommt zwischendurch so ein Punkt, wo man denkt ... Scheiße, ist das richtig? Die sind so lange alleine."

Eric Stehfest (35) und Mola Adebisi (51) kennen dieses Gefühl nur zu gut. Bei beiden kullern während des Gesprächs die Tränen. "Wir waren noch nie so lange getrennt", schluchzt der ehemalige VIVA-Moderator. "Und dann ist sie so schwanger und ihr geht’s nicht gut und sie hat Zucker und Bluthochdruck. Ich vermisse die Adelina, ich vermisse den Bauch, ich vermisse das Baby."