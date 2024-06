Daniela Büchner: Knallharte Abrechnung! Das lässt sie sich nicht gefallen

In ihrer Instagram-Story macht Daniela ihrem Ärger nun Luft. "Wenn ihr unter mein Bild negativ schreibt oder mich hatet, und euch dann daran aufhängt und der eine den anderen übertrifft, stört es mich nicht", behauptet sie. "Desto mehr ihr kommentiert, desto mehr ihr mich erwähnt, desto mehr ihr mich hatet, ist das total gut. Ihr macht mir damit eine große Freude, für meinen Algorithmus, für meine Insides. Das ist total super. Macht bitte immer weiter so, hört nicht auf".

Ihr Ziel: Die Kritiker noch mehr zu provozieren und zu zeigen, dass sie ihr durch die Hasskommentare zu mehr Reichweite verhelfen. "Ich gebe auch meinen Teil dazu. Ich werde wieder Fotos posten, die euch vielleicht nicht passen", fügt sie hinzu. "Es ist Sommer, macht euch bereit: Bikini-Fotos – ich komme. Oder Badeanzüge. Mein Pool – was auch immer. Wir sind uns da einig? Ist das ein Deal? Ihr macht weiter so und ich mache weiter so."

Doch so ganz kann die 46-Jährige dann doch nicht verstecken, wie sehr die Kommentare sie wirklich verletzen ... Bleibt zu hoffen, dass die Kritiker sich von nun an ein bisschen zurückhalten werden. Denn auch die stärkste Person bricht unter dem größten Druck irgendwann zusammen ...