Daniela Büchner: Neue Frisur! Sie zeigt sich mit Pony

Doch es gibt noch einen Grund zur Freude! Danni und Geschäftspartnerin Tamara Gülpen haben ein ganz besonders Event in der Faneteria geplant. "Am Samstag starten Tamara und ich unsere erste Ladies Night. Für alle Ladies, die uns am halb acht besuchen kommen, gibt es einen gratis Sekt und wir quatschen mit euch, erzählen vielleicht was aus dem Nähkästchen. Wir können uns unterhalten über Kinder, Mode oder was auch immer. Ich würde mich freuen, wenn wir euch dort sehen", berichtet die TV-Auswanderin. Das klingt doch nach einer unterhaltsamen Veranstaltung nach der trostlosen Corona-Zeit. Danni wird uns via Instagram sicherlich einen kleinen Einblick geben...

Mager-Schock bei Danni Büchner! Welche Bilder vor kurzem für Wirbel sorgten, seht ihr im Video: