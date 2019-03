Daniela Büchner: Tränen-Drama in der Faneteria!

Nach dem Tod von Jens Büchner ist nichts mehr wie es einmal war. Daniela muss jetzt alleine für die Kinder sorgen. Deshalb will sie die gemeinsame Faneteria weiterführen. Unterstützung bekommt sie dabei von ihren guten Freunden Peggy Jerofke und Steff Jerkel.

Daniela Büchner: "Ich kann einfach nicht loslassen"

Doch die Wiedereröffnung steht unter keinem guten Stern. Obwohl Peggy und Steff der Fünffach-Mama nur helfen wollen, gibt es immer wieder Streit. Denn Daniela will auf keinen Fall etwas in dem Café verändern. "Ich habe Angst, dass ich mich in unserem Laden nicht mehr wohl fühle. Ich habe Angst, dass ich irgendwann reinkomme und den Laden nicht wiedererkenne ", sagt sie bei " " unter Tränen. "Ich kann einfach nicht loslassen, vielleicht will ich auch nicht loslassen." Peggy versucht ihre Freundin zu beruhigen. "Alles, was hier ist, wird an Jens erinnern. Mach es nicht mit so einem Ding fest. Trenn dich davon. Er ist deswegen trotzdem noch hier", redet sie auf Daniela ein.

Daniela Büchner: Finanz-Skandal! Es geht um 80.000 Euro!

Können Daniela, Peggy und Steff an die alten Erfolge anknüpfen?

Ihr Mann Steff hat dagegen Zweifel, ob der Laden überhaupt wieder angenommen wird. "Du weißt doch gar nicht, ob das ohne Jens läuft. Die Faneteria war . Wir gehen auch ein Risiko ein. Vielleicht läuft der Laden gar nicht ohne Jens. Und dann stehen wir da." Ob er mit seiner Einschätzung womöglich Recht hat?

Die ganze Folge von "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!" läuft am Montag, 18. März, um 20:15 Uhr bei und schon jetzt bei TVNOW.