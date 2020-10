Daniela Büchner: Schock-Enthüllung! Die ganze Wahrheit kommt ans Licht

Daniela platzt der Kragen

In ihrer Instagram-Story teilt Danni die Nachricht eines Fans, in der es heißt, dass die Ex-Dschungelcamperin seit dem Tod ihres Mannes Jens Büchner mehr aus sich machen würde. Das will die 42-Jährige so nicht akzeptieren und lässt ihrer Wut freien Lauf! Sie erklärt aufgebracht, warum sie sich nach dieser Tragödie verändern MUSSTE.

"Ich glaube, die Menschen haben keine Ahnung, warum ich mich verändert habe. Ihr wisst alle, was mir passiert ist", beginnt die Powerfrau ihre Ansprache. Die blonde Daniela sei damals mit ihrem Mann zusammen gestorben. "Ich musste mich verändern. Ich konnte nicht mehr die Person sein, die ich war, weil die Person, die ich war, die blonde Danni, war verheiratet mit einem wundervollen Menschen, der leider nicht mehr lebt. Und ich würde alles dafür tun, dass ich wieder diese blonde Danni sein könnte mit Jens. Also hört auf, so einen Mist zu schreiben, wenn ihr so etwas noch nie erlebt habt!"

