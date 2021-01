Daniela Büchner: Sie zeigt sich mit Babybauch

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die ehemalige Dschungelcamperin vor kurzem ein Bild, auf dem sie mit XXL-Kugel in einem Krankenbett liegt. Huch, haben wir da etwa was verpasst? Ist Danni wieder in anderen Umständen? Nein! Sie zeigte ihren Followern lediglich ein Bild von ihrer Schwangerschaft mit Diego und Jenna. Mittlerweile sind die Zwillinge drei Jahre alt.