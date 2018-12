Reddit this

Daniela Büchner: So meisterte sie den ersten Nikolaustag ohne Jens

Seit dem überraschenden Tod von herrscht bei seinen Hinterbliebenen der absolute Ausnahmezustand. Obwohl ihren Ehemann schrecklich vermisst, muss sie nun stark sein und ihren Kindern beistehen.

Daniela Büchner lenkt sich ab

"Mein Mutterherz blutet, wenn ich sehe, wie die Kinder leiden“, erklärte sie kürzlich gegenüber „Prominent“. Trotzdem will sie versuchen, ihnen eine halbwegs normale Zeit zu ermöglichen. Deshalb trafen sich die 40-Jährige und ihre Zwillinge am Nikolaustag mit Peggy Jerofke, Steffen Jerkel und Töchterchen Josephine. Die „ “-Kollegen verbrachten den Tag am Strand und lenkten sich ein wenig ab.

Obwohl Jens fehlte, war er doch irgendwie mit dabei: Daniela erzählte ihren Kindern nämlich, dass Papa nun die Sonne sei und sie ihn beim Blick in den Himmel immer sehen können...