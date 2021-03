Daniela Büchner: Tochter Joelina überrascht mit einer neuen Frisur

Und auch am nächsten Tag ist Joelina immer noch total begeistert von der Verwandlung. "Ich habe gestern wirklich ganz viele Nachrichten zu meinen Haaren bekommen", verrät sie. "Das steht mir persönlich auch viel besser. Ich werde sie später noch einmal kurz glätten, damit es noch schöner aussieht."

Von den Fans wird Joelina immer wieder für ihre selbstbewusste und fröhliche Art gefeiert. Doch natürlich gibt es auch Dinge, die sie an sich nicht so gerne mag. "Ich mag an mir, dass ich sehr ehrlich und immer loyal zu meinen engsten Freunden bin. Nicht mag ich, dass ich manchmal echt meine Klappe nicht halten kann und es tatsächlich nicht so gut ist", verrät sie während einer Fragerunde.