Daniela Büchner: Tränen-Drama! Sie ist völlig am Ende

Der Schmerz sitzt immer noch tief! Vor knapp drei Monaten verlor Daniela Büchner ihren Ehemann Jens. Der Kult-Auswanderer wurde nur 49 Jahre alt. Jetzt Danni alleine die Familie versorgen

Daniela Büchner vermisst ihren Jens jeden Tag

Immer wieder postet die Power-Mami emotionale Worte auf ihrem -Account. Erst kürzlich veröffentlichte sie ein Familien-Bild aus glücklichen Tagen - und schrieb dazu: "Ich vermisse dich so". Im Hintergrund lief "I will always love you" von . Mit Posts wie diesen rührt sie ihre Fans regelmäßig zu Tränen.

Daniela Büchner: Wunderbare Neuigkeiten nach Jens' Tod!

Tränen-Drama am Valentinstag

Kaum auszudenken, wie schmerzlich der Valentinstag für Danni gewesen sein muss. Ihre Freundin Julia versteckte in ihrem Garten ein kleines Tütchen, in dem ein handgeschriebener Brief war. "Meine beste Freundin hat mir etwas über den Zaun geworfen. Gibt's doch gar nicht!", sagte sie in einem kurzen Instagram-Clip. Plötzlich wurde Danni von ihren Gefühlen übermannt. Unter Tränen las die 41-Jährige die emotionalen Zeilen vor: "Und eines Tages, wenn ihr euch wiederseht, wird dann Mann zu dir sagen: 'Meine geile Frau Büchner hat ihr Leben gerockt, und all das geschafft, was wir immer wollten.' Danni, all eure Träume werden in Erfüllung gehen."