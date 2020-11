Daniela Büchner & Ennesto: Jaa, sie wagen den nächsten Schritt!

Wie Daniela Büchner via Instagram berichtete, ist sie mit ihrem neuen Freund einfach nur überglücklich! So berichtete sie: "Für mich ist das ein sehr großer Schritt - einer, an den ich zeitweise nicht mehr geglaubt habe. Diese Gefühle wollen wir beide eigentlich erst einmal für uns genießen, alles in Ruhe auf uns zukommen lassen, uns Zeit geben uns noch besser kennenzulernen." Doch während Danni anfangs noch erklärte, dass sie es mit Ennesto langsam angehen möchte, scheinen die beiden nun mir ihrer Liebe auf der Überholspur unterwegs zu sein...