Daniela Büchner & Ennesto: Jetzt packt sie über ihre Liebe aus!

Wie Daniela nun berichtet, ist Ennesto nach dem Tod von Jens der erste Mann, den sie wieder in ihr Leben lassen konnte. So erklärt sie gegenüber "Prominent": "Ich war lange Zeit nicht bereit, mich zu öffnen, oder für jemanden emotional zu öffnen. Es ist jetzt passiert, und ich bin eigentlich auch sehr, sehr froh darüber, dass sich das so entwickelt hat mit diesem Menschen, den ich halt auch länger kenne, dass es kein ganz Fremder ist." Wow! Was für eine ehrliche Beichte! Doch damit nicht genug! Auch in ihrer kleinen Patchwork-Familie will sie, dass Ennesto den richtigen Platz einnimmt...