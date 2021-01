Daniela Büchner & Ennesto: Liebes-Krise nach nur drei Monaten

So eine Fernbeziehung ist bekanntlich nicht immer einfach. Und wenn der eine, wie Ennesto, in Deutschland wohnt und die andere, wie Danni, auf Mallorca, sind gemeinsame Stunden rar. Umso größer ist die Freude, wenn sich sogar mal die beruflichen Wege kreuzen. Sollte man meinen. Doch zumindest bei Ennesto hielt sich die Begeisterung in Grenzen, als er und seine Liebste jetzt in Köln bei "Die große Dschungelshow" aufeinandertrafen.

Dabei hatte Daniela doch vor dem Dreh noch extra eine Instagram-Story für ihre Fans gefilmt und sich dafür ganz eng an ihren Freund gekuschelt. Doch schon da wirkte der auffallend distanziert. Das fiel wohl auch Danni auf, denn sie fragte Ennesto ganz direkt: "Du genießt die Ruhe ohne mich?" Und verlor dann auf sein energisches Nicken hin fast die Contenance. "Da hast du richtig Bock drauf, was?", hakte sie bissig nach. "Geil, Zeit für dich." Also nach harmonischem Miteinander klingt das nicht. Zumal Danni nicht damit hinterm Berg hält, dass Heirat oder weitere Kinder kein Thema für sie sind. Ennesto ist das vermutlich eh wurst. Der beschäftigte sich nach Dannis Rückflug augenscheinlich mit wackelnden Frauen-Popos und machte (mal wieder) schlüpfrige Witze über sein bestes Stück…