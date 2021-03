Daniela Büchner & Ennesto Monté: Ist DAS der wahre Trennungsgrund?

Zoff an Dannis Geburtstag

"Es war alles gut, bis wir uns nicht einigen konnten, bis zu ihrem Geburtstag. Ich bin hingeflogen, alles war schön und gut. Ich dachte, jetzt haben wir es hinbekommen", erzählt Ennesto. Doch dann kippte die Stimmung plötzlich. "Ich habe Sachen mitbekommen, die ich nicht mitbekommen sollte und wollte. Ich konnte das nicht glauben!"

Was genau vorgefallen ist, will der TV-Star nicht verraten. "Ich war so enttäuscht, nicht, dass sie etwas falsch gemacht hat, aber ich habe etwas gehört und wollte nach Hause gehen", erklärt er. Was er hörte, verletzte ihn offenbar so sehr, dass es nun auch keine Chance mehr auf ein Liebes-Comeback gibt.

Und Danni? Die schweigt lieber und postet stattdessen ein brandneues Foto von sich. "Solange Menschen über dich reden, kannst du davon ausgehen, dass SIE dein Leben spannender finden, als ihr eigenes", schreibt sie dazu. Ob das wohl eine Nachricht an Ennesto ist...?

