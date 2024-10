Auswander-Gedanken: Heißt es bei Daniela Büchner bald etwa „Adiós, Malle“?

Momentan genießt Danni ihre Zeit in der Dominikanischen Republik – und es gefällt ihr dort ausgesprochen gut! Sie kann sich sogar durchaus vorstellen, langfristig auf den Karibikinseln zu leben. Allerdings nur unter einer Voraussetzung: den DomRep-"Traummann".

"Sollte das mein Schicksal werden, könnte ich mir das schon vorstellen", gab der Reality-Star offen zu. Angst vor solch einer Entscheidung habe sie definitiv nicht, betonte sie.

Wie ihre Zukunftspläne genau aussehen? Das weiß Danni grad nicht mal selbst: "Ich kann euch nicht sagen, wo wir uns vielleicht in 60 Jahren wiedersehen. Wer weiß, wo ich dann lebe – vielleicht nicht in Deutschland, nicht auf Mallorca und nicht in der Dominikanischen Republik, sondern in Miami oder woanders?"