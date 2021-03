Daniela Büchner: Zuckersüßer Baby-Post nach der Trennung

In ihren Instagram-Stories gibt Danni regelmäßig Einblicke in ihre Gefühlwelt und ihren Alltag. So offenbart die ehemalige Dschungelcamperin, dass sie immer noch an ihrem Ex-Freund hängt. "Wir haben beide noch sehr viele Gefühle für einander. Und wir vermissen uns auch. Also ich vermisse ihn", so die TV-Auswanderin. "Es ist einiges schief gelaufen, aber wichtig ist, dass es uns gut geht. Wir Menschen sind da, um Fehler zu machen. Wir sind aber auch da, um Stärke zu beweisen und am Ende, um sich zu lieben."