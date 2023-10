Daniela Katzenberger: 10 Kilo in vier Monaten! Sie verrät ihr Diät-Geheimnis

Vor allem ein neuer Kniff in ihrem Sport-Programm sei entscheidend für den Erfolg gewesen: "Dass ich dieses Mal Krafttraining eingebaut habe. Plus ein bisschen Ausdauertraining für die Fitness." Außerdem wurde ihr Lieblings-Getränk, der Latte Macchiato, konsequent gestrichen. "Ich habe bestimmt drei, vier Gläser davon pro Tag getrunken. Mir war überhaupt nicht klar, wie viele Kalorien allein eines davon hat! Wenn ich vier am Tag trinke, habe ich mindestens 600 Kalorien zu mir genommen, bin aber noch nicht ansatzweise satt!" Als erste Amtshandlung habe sie daher von vier Latte auf zwei Cappuccino umgestellt. Dank Verzicht und Überwindung hat Daniela nun exakt 9,2 Kilo abgespeckt.

Bei aller Erleichterung weiß sie jedoch um die größte Gefahr für ihre neue Traumfigur: sich auf den Lorbeeren ausruhen und in alte Snack-Gewohnheiten zurückfallen. Doppelt bitter: Ausgerechnet am Ende ihrer Diät steht Danielas geliebte Weihnachtszeit vor der Tür, mit all ihren kalorienreichen Versuchungen. "Gefühlt liegen überall Plätzchen rum, alles riecht so lecker, und ich gehe öfter auf dem Weihnachtsmarkt etwas essen – und ganz sicher keinen Salat", gesteht sie gegenüber "Closer". Auch der Druck von Außen macht ihr zu schaffen, jedes wachsende oder schrumpfende Pfündchen wird mit Argusaugen beobachtet. "Man muss sich eine Menge Mist im Netz anhören. Ich versuche, böse Kommentare über meinen Körper nicht zu ernst zu nehmen", betont sie. Das klingt doch schon mal nach einem guten Ansatz. Jetzt muss sie nur noch einen Bogen um die verlockenden Bratwurst- und Glühwein-Stände machen …