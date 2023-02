Jenny Frankhauser: Von früher bis heute!

Doch das Leben von Jenny Frankhauser ist nicht immer so harmonisch, wie es auf Instagram scheint. Immer wieder waren Daniela Katzenberger und ihre kleine Halbschwester Jennifer in den Medien dank Familienstreitereien. Auslöser war der plötzliche Tod von Jenny Frankhausers leiblichen Vater im Jahr 2017. Eigentlich wollte Daniela Katzenberger nur ihr Beileid öffentlich bekunden, doch das sorgte für gewaltigen Ärger und eine öffentliche Schlammschlacht, die ganze zwei Jahre anhalten sollte. Denn die kleine Schwester der "Katze" war über Danielas das öffentliche Statement über den Tod ihres Vaters mehr als empört und sah sich der Möglichkeit beraubt, entfernten Familienmitgliedern die Trauernachricht persönlich zu übermitteln. Gegenüber "Okmag.de" wetterte sie gegen ihre Halbschwester: "Was Daniela mir angetan hat, möchte und werde ich niemals verzeihen. Ich habe keine Schwester mehr! (...) Sie ist für mich einfach nur noch ein fremder Mensch, mit dem ich nichts mehr im Leben zu tun haben möchte!"

Doch damit hörte der Streit nicht auf. Denn Daniela Katzenberger wusste sich zur Wehr zu setzen und schaltete einen Anwalt ein. "Jenny hat leider in der Vergangenheit schon genug Lügen in die Welt gesetzt und uns damit schlechtgemacht. Ich habe mich an einer Schlammschlacht nicht beteiligt, aber sie macht immer weiter", sagte sie damals gegenüber "Closer".

Inzwischen haben sich die Schwestern wieder versöhnt und das Kriegsbeil begraben. Hoffentlich hält das auch an...