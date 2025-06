Daniela Katzenberger: 2. Hochzeit! DAS ist der wahre Grund

Doch was macht das Liebesglück der beiden so beständig? Im Interview verriet Daniela: "Wir lassen uns beide Luft zum Atmen. Und Lucas lässt mich vor allem so bleiben, wie ich bin." Und dazu gehört natürlich auch ihre ungebrochene Liebe zu Pink: Nach der Zeremonie schmiss sich die Katze direkt in ihren rosafarbenen Jogginganzug, gönnte sich das "fetteste Steak, was ich jemals vor mir hatte" – und am Abend wurde im Casino gezockt. "Es war einfach die geilste Hochzeit ever", schwärmte sie – wie schön!