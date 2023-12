Daniela Katzenberger: An Weihnachten gibt es keine Regeln!

Das Fest soll dieses Jahr besonders besinnlich werden, wie die Katze verrät: "Heiligabend sind wir zuerst im Schwarzwald in einem Wellnesshotel. Ich kann ja schon ganz passabel kochen, aber diese deftigen Sachen überlasse ich manchmal lieber den Profis. Am zweiten Weihnachtstag sind wir dann bei meiner Mama in ihrem neuen Haus. Sie wird kochen, ihr Freund kommt dazu und natürlich meine schwangere Schwester. Die ganze Katzenberger-Family ist versammelt." Gegessen wird Truthahn von Mama Iris (56) höchstpersönlich zubereitet.

Doch danach ist auch schon wieder Schluss mit der Schlemmerei: Im nächsten Jahr hat Dani großes vor! "Nächstes Jahr im Herbst will ich an einem richtigen Bikini-Wettbewerb teilnehmen. Da starte ich gleich im Januar mit dem Training. Ich bin sehr gespannt, ob ich es schaffe, bis dahin wettbewerbstechnisch knackig und schlank zu sein.", verrät sie.

