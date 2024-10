Daniela Katzenberger: Angriff auf ihr Mamaherz - Pädagogisch wertvoll?

Endlich war es so weit: Die McDonalds Benefizgala in München stand an – dafür macht man sich doch gerne schick. Das gilt diesmal nicht nur für die Katze und Ehemann Lucas, sondern auch ihre kleine Tochter Sophia! Sie möchte bei ihrem ersten Mal auf dem Red-Carpet besonders hübsch aussehen. In einem weißen Prinzessinnen-Kleid mit Tüllrock und dezenter Schminke posiert sie für die Fotografen vor Ort. Auch an eine Maniküre wurde gedacht.