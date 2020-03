Daniela Katzenberger: Baby-Hammer!

Erwarten und ein zweites Kind? Seit der Geburt ihrer kleinen Tochter Sophia vor vier Jahren, warten die Fans von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sehnlichst darauf, dass die beiden erneut Eltern werden. Doch hat das Warten jetzt ein Ende?

Versteckt Daniela Katzenberger einen Baby-Bauch?

Das Daniela Katzenberger mit ihren Fans regelmäßig Schnappschüsse via "Social Media" teilt, ist definitiv nicht Neues. Einer ihrer jüngsten Posts sorgt nun jedoch für besonders viel Aufsehen. Daniela ist nämlich darauf zu sehen, wie sie vor einer Wand mit einer Vielzahl von Schmetterlings-Motiven posiert. Die Blondine trägt auf dem Foto ein weitgeschnittenes Oberteil und hält dabei ihre Arme verschränkt vor ihrem Bauch. Das Foto lädt somit förmlich dazu ein, einen Blick auf ihre Körpermitte zu werfen. Doch was versteckt die Katze unter ihrer Bluse?

Baby-Hammer bei Daniela Katzenberger!

Wie unter dem Post deutlich wird, sind die Fans von Danni felsenfest davon überzeugt, dass die Katze in anderen Umständen ist. So kommentieren sie: "Dein Oberteil wölbt sich am Bauch, ist dies ein stilles Zeichen an uns?", Wird da etwa ein Babybauch versteckt? Schaut ein wenig so aus, kann aber auch das Oberteil sein" sowie "Bist du schwanger, wenn ja freue ich mich riesig für Euch". Ob die Katze jedoch wirklich schwanger ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu kein Statement ab...

