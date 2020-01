Daniela Katzenberger: Baby Nummer 2! Jetzt spricht sie Klartext!

Seit Jahren warten die Fans darauf, dass und ihre Liebe durch die Geburt eines zweiten Kindes krönen. Doch während sich die Katze dazu in den letzten Monaten stets bedeckt hielt, spricht sie nun Baby-Klartext...

Daniela Katzenberger wünschte sich immer ein zweites Kind

Das Daniela Katzenberger eine absolute Vorzeige-Mama ist, ist definitiv nichts Neues. Immer wieder teilt die Blondine Fotos via "Social Media", die zuckersüße Einblicke in ihren Familienalltag geben. So erklärte sie im vergangen Jahr gegenüber "spot on ": "Natürlich würden wir uns sehr über ein zweites Kind freuen, aber ich möchte mich nicht stressen. Wenn es passiert, dann freuen wir uns, wenn nicht, dann soll es nicht sein. Wir lassen uns da überraschen. Unsere Sophia macht uns jeden Tag so glücklich! Ich bin sehr dankbar, dass ich so ein wunderbares gesundes Kind habe." Doch ihre Fans scheinen weniger geduldig zu sein...

Daniela spricht über das zweite Baby

Unter einem ihrer jüngsten Posts, auf dem sich Danni mit ihrer Tochter Sophia zeigt, kommentiert ein ungeduldiger Fan: "Wann kommt das zweite Kind?" Doch während sich Daniela zu solchen Kommentaren meist bedeckt hält, meldet sie sich diesmal zu Wort und erklärt: "Das weiß ich leider nicht." Wie schade! Doch ihre Anhänger lassen nicht locker und ergänzen: "Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Daniela ein zweites Baby bekommen würde." Ob uns Daniela und Lucas wohl in diesem Jahr noch mit einer zuckersüßen Baby-News überraschen werden? Wir können gespannt sein...

