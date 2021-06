Daniela Katzenberger: Cellulite-Foto sorgt für Furore

Die Fans feiern Daniela für so viel Offenheit. "Mal nichts Gefiltertes auf Insta. Genauso sieht nämlich die Realität aus und das finde ich super. Du bist so herrlich ehrlich. Bleib so", jubelt eine Followerin. Eine andere schwärmt: "Ich liebe deinen Humor und, dass du allen Frauen, die einem verzerrten Ideal hinterherlaufen zeigst, dass auch Stars nicht makellos sind." Da können wir uns nur anschließen!

Nicht nur Daniela Katzenberger hat eine zuckersüße Tochter. Im Video seht ihr die niedlichen Kinder der Promis: