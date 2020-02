Daniela Katzenberger: Diät-Skandal! Ihre Fans gehen auf die Barrikaden

In den höchsten Tönen preist Daniela Katzenberger ihren Abnehm-Shake an. Doch was ihr nun vorgeworfen wird, ist ein wahrer Skandal.

Ganze drei Kilo will (33) dank ihrer fleißig beworbenen Super-Drinks schon verloren haben. Doch nicht bei jedem Nutzer kommt das Abnehm-Zeug gut an…

Mit ihrem Schlank-Drink schaffe sie „den Spagat zwischen Genuss und Wohlfühlfigur“, freut sich Daniela auf . „Ich kann was für meine Linie tun, ohne dass ich auf leckere Sachen verzichten muss. Und statt mies gelaunt und hungrig zu sein, hab ich Energie und gute Laune. So macht Spaß!“ Das Prinzip, nach dem das funktionieren soll, ist ziemlich einfach: Ein Protein-Pulver in Geschmacksrichtungen wie Erdbeere, Kokos oder Kakao wird mit Milch gemischt und soll eine komplette Hauptmahlzeit ersetzen. Wem das schmeckt, der darf auch zwei Mahlzeiten weglassen. Laut Hersteller sollen in dem Wunder-Shake viele Vitamine und wichtige Nährstoffe stecken. Über den relativ hohen Kaloriengehalt wird aber lieber geschwiegen.

Die Katze schwärmt in den höchsten Tönen vom Resultat dieser Diät-Kur: „Es formt sich alles, ich fühle mich so gut wie nie (…). Wahnsinn, wie es nicht nur mir so geht und wie viele von euch Erfolge feiern und begeistert sind. Danke für euer ganzes Feedback!“ Allerdings bekommen Interessenten besagtes Feedback nur gefiltert über Danielas Instagram-Story zu sehen. Die Kommentar-Funktion unter den Werbepostings ist nämlich ausgeschaltet. Ganz bewusst? Denn obwohl sie ausschließlich positive Rückmeldungen teilt, gibt es durchaus negative Stimmen. „Ich habe davon fürchterliche Verstopfung bekommen“, klagt etwa eine aufgebrachte "Closer"-Leserin. Sie ließ sich von Danielas angeblichen Erfolgen und den attraktiven Rabatt-Codes verführen – und von dem tollen Werbeversprechen. Doch nach einer Woche gab sie die Shake-Diät frustriert auf. „Abgenommen habe ich kein Gramm. Rausgeworfenes Geld!“

Ist Danielas Body-Lüge aufgeflogen?

Zumal auch Ärzte vor jeder Art von Abnehm-Drinks warnen: Durch die einseitige Ernährung drohen Nährstoffmangel und der berüchtigte Jo-Jo-Effekt. In Daniela Katzenbergers schöner Insta-Welt existieren diese Bedenken jedoch nicht. Klar, denn bei jedem Instagram-Werbedeal verdient der Influencer – in diesem Fall Daniela – ordentlich mit. Aus Branchen-Kreisen erfahren wir: Die Summe, die der Werbepartner zahlt, berechnet sich nach der Menge der Follower und der durch den Influencer verkauften Produkte. Um den Verkauf messen zu können, werden die Rabattcodes eingesetzt, durch die sich auch die Leserin locken ließ.

Doch während Danis Konto immer voller wird, scheint sich auf der Waage bei den Käuferinnen nicht viel zu tun. „Ich habe kein Diät-Ziel“, verriet Daniela erst kürzlich. „Ich möchte wieder öfter zum Sport gehen und wieder mehr auf meine Ernährung achten. Ich möchte mich einfach wohlfühlen.“ Klingt doch prima. Und wäre vielleicht sogar der erfolgreichere Weg zum Wunsch-Body…