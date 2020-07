Daniela Katzenberger: Drama um Töchterchen Sophia!

Und dann sind da ja auch noch die anderen Über-Muttis, die Daniela das Leben schwer machen. "Was sie anzieht, was sie isst, ob sie geimpft ist oder ob ich ihr die Spitzen schneiden lasse, wie die Fingernägel geschnitten werden, ob sie Nagellack tragen darf, ob sie sich schminken darf. Das ist echt ein sehr viel diskutiertes Thema! Das kommt meistens von Frauen, die naturbelassenes Haar haben, auch im Sommer Wanderschuhe anhaben, immer Dinkelkekse im Rucksack. Die Mutti-Mafia kann mich mal. Das sind die einzigen Tipps, die ich geben kann, weil am Ende des Tages ist es dein Kind."

