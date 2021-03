Daniela Katzenberger: Eifersuchtsdrama! Was läuft zwischen Lucas und dieser 19-Jährigen?

Schließlich ist sie eh eifersüchtig: "Man weiß doch nie, was so passiert! Ich sehe ja, was die Mädels ihm schreiben und dass da Handynummern, BH-Größen und diverse Fotos geschickt werden", erklärte die damals laut "Freizeitwoche". Zuhause hingegen herrscht nach fast fünf Jahren Ehe eher Langeweile und Frust. "Das letzte Mal, dass ich dich in heißer Wäsche gesehen habe, war rund um das Zeugungsdatum von Sophia (heute 5 Jahre alt)", beschwerte sich Lucas.

Interessiert er sich deshalb auch noch für andere hübsche Kolleginnen wie Moderatorin Evelyn Weigert (31) und Schlagersängerin Melissa Naschenweng (30)? Kein Wunder, wenn bei Daniela die Alarmglocken angehen! Denn ihr Liebster fiel schon 2018 bei einer Flirterei mit Miriam Höller (33) auf – die beiden verstanden sich bei "Global Gladiators" auffallend gut, Miriam schwärmte von Lucas, hielt den Kontakt aufrecht. Klar, dass die Katze tobte – und es gerade sicherlich wieder tut...