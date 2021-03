Daniela Katzenberger: Genervt von Lucas - Jetzt reicht es ihr

Aber immer nur Grünzeug? Bei dieser Vorstellung sieht die Blondine rot! "Am liebsten esse ich mittags zum Gemüse oder Salat ein Steak. Das schmeckt wirklich gut", stellt Daniela klar. Oha, bei diesen gegensätzlichen Positionen dürfte es in der Küche in Zukunft ziemlich heiß hergehen. Besonders schwierig für Daniela: Mit ihrer Fleischeslust steht sie mittlerweile weitgehend allein da, schließlich hat der ganze Cordalis-Clan längst auf tierfreie Ernährung umgesattelt! "Das Krasse ist, dass fast alle aus Lucas' Familie vegan sind, und das heißt, es wird den ganzen Tag nur Gemüse und Obst gegessen", so Dani verzweifelt. "Da habe ich gelernt, was man alles aus einer Zucchini machen kann …" Klingt nicht gerade so, als würden Dani und ihr Lucas zeitnah einen kulinarischen Kompromiss finden! Und so muss eben jeder sein eigenes Süppchen kochen …