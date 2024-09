Daniela Katzenberger: "Einfach keinen Bock" - Tochter Sophia flüchtet vor den TV-Kameras

Daniela wünscht sich, dass ihre Tochter sich und ganz auf ihre Zukunft konzentriert. "Ich weiß, man traut es mir nicht zu, aber ich bin da sehr altmodisch. Ich möchte, dass Sophia die Schule beendet, dass sie ihr Abitur absolviert und studiert. Was sie danach macht, habe ich zwar nicht in der Hand, aber ich werde sie immer unterstützen – auch wenn sie die nächste Barbara Schöneberger werden möchte", plaudert sie aus.

Sophia hat sogar schon ein Ziel vor Augen: Sie möchte in die Medizin gehen! "Wenn ich sie zum Beispiel zu meinen Botox-Behandlungen mitnehme, die ich unter den Achseln vornehmen lasse, möchte sie am liebsten assistieren. Sie möchte dort auch ein Praktikum machen", berichtet Daniela. "Mein Schönheitschirurg hat ihr erklärt, was man dafür alles braucht und was man dafür machen muss, und sie hat es jetzt auch eingesehen, dass ein Studium dazugehört."

Na, dann steht der großen Karriere ja nichts mehr im Weg!