Daniela Katzenberger: Endgültiger Abschied nach 15 Jahren! Lucas hat es so gewollt

"Ich finde, dass ich – mit meiner neuen, schlankeren Figur – mit den großen Brüsten aussehe, wie falsch zusammengepuzzelt. Diese Riesen-Teile sehen auf meinem neuen Körper total deplatziert aus. Ich empfinde sie einfach nicht als mehr als schön. Nächstes Jahr kommen die Implantate raus", erzählt Daniela im Interview mit "Bild". "Du wirkst mit so Riesen-Möppen optisch einfach zehn Kilogramm schwerer. Ich finde, ich sehe mittlerweile aus wie eine Comicfigur. Als hätte man zwei Melonen an einen Zahnstocher drangeklebt."

Die Operation soll schon im Januar oder Februar stattfinden. Vielleicht möchte sie sich dabei auch ein kleineres Busen-Polster gönnen. "Da ich zweifach voroperierte Brüste hab, ist es bei mir etwas komplizierter. Gut möglich, dass wir die Implantate erst einmal ganz herausnehmen und meiner Haut ein paar Monate geben, um sich wieder zusammenzuziehen", erzählt sie weiter.

Dabei wird sie natürlich von ihrem Ehemann Lucas Cordalis unterstützt (56). "Lucas reicht eine gute Handvoll. Er ist ein Po-Mann und kein Titten-Mann und sagt immer: Schatz, du hast ’nen geilen Arsch, du brauchst nicht gleichzeitig so große Brüste", berichtet Daniela. Doch natürlich möchte er auch, dass es seiner Liebsten gesundheitlich besser geht. Denn: "Ich habe 500 Gramm pro Seite in den Brüsten. Dieses Kilo Plastik ständig vor mir herzutragen, ist Schwerstarbeit. Ich muss alle zwei Wochen zum Chiropraktiker, um meine Wirbel wieder an die richtige Stelle kneten zu lassen. Außerdem kämpfe ich mit Kopf- und Nackenschmerzen, weil ich durch die Brüste eine falsche Körperhaltung bekommen habe."

Man kann Daniela nur wünschen, dass die Operation problemlos verläuft und sie sich in ihrem Körper danach wieder richtig wohlfühlt ...