Daniela Katzenberger: Erschütternde Baby-Beichte

Bittere Baby-Beichte

"Anfänglich war das schon schwierig. Lucas und ich mussten uns ja selbst erst einmal damit abfinden und dann immer wieder von Fans angesprochen zu werden, reibt einem nur Salz in die Wunde", erklärt Daniela im Interview mit InTouch Online. "Mittlerweile haben wir uns aber damit abgefunden und es so akzeptiert. Es ist eben, wie es ist, man kann die Natur nicht zwingen und außerdem haben wir ja eine wunderbare Tochter! Für Paare, die gar kein Kind bekommen können, ist das schwer – wir sind glücklich und dankbar mit unserer Tochter."

In der neuen Staffel von "Familienglück auf Mallorca" wollen Lucas und Daniela Töchterchen Sophia nun dazu bewegen, endlich wieder in ihrem eigenen Bett zu schlafen. Denn so sehr sie ihre Tochter auch lieben... Manchmal wollen Mama und Papa eben auch ihren Spaß haben!